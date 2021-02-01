Новостройки предложили оборудовать зонами спасения на крышах

Новостройки, в которых больше девяти этажей, предложили оборудовать противопожарными зонами спасения на крышах. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, который оказался в распоряжении «Известий».

Как уточняется, стандартная длина лестниц, которыми оборудованы пожарные машины, рассчитана именно на девять этажей. Правило введения зон спасения может получить обязательный характер при условии развития пожарных квадрокоптеров.

Зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ доцент МГСУ Алексей Бусахин сообщил, что в настоящее время существуют квадрокоптеры, способные переносить грузы весом от 100 кг. Он допустил, что технику начнут использовать и для спасения пострадавших в результате происшествий, в МЧС проработают использование беспилотных воздушных судов (БВС).

Согласно действующим требованиям к возведению зданий, в местах общего пользования домов, высота которых превышает 28 м, должны располагаться зоны спасения, доступные для маломобильных граждан.

«Большинство зданий выше 28 м оснащены лифтами для пожарных расчетов. Поэтому, как правило, зоны безопасности проектируются в лифтовых холлах, их отделка выполняется из негорючих материалов», — отметил директор департамента по развитию продукта ГК «ФСК» Петр Кирилловский.

Тем не менее не все дома, которые строятся сейчас, соответствуют данному критерию, подчеркнули в НОСТРОЙ. Так, они не оборудованы подъездными путями к зданиям, свободными площадками для размещения транспорта экстренных служб и так далее.

При этом, когда пожар уже охватывает нижние этажи здания, людям приходится двигаться в сторону крыши, заявил Алексей Бусахин. В связи с этим именно там важно разместить зоны безопасности, а саму кровлю выполнять из несгораемых материалов.

По подсчетам исполнительного директора ГК «Страна Девелопмент» Артема Божедомова, строительство таких зон может обойтись примерно в 1 тыс. рублей за 1 кв. м, в таком случае стоимость жилья увеличится менее чем на 1%. Однако некоторые застройщики могут и вовсе не повышать цены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ближе к небу: новостройки хотят оборудовать зонами спасения на крышах