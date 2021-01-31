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Самолет вынужденно сел под Уфой из-за попавшей в винт птицы

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Легкомоторный самолет «Альфа» совершил вынужденную посадку в поле под Уфой, так как в винт попала птица. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

Как уточняется, самолет приземлился в пяти километрах к северу от села Первушино, расположенного в Кушнаренковском районе.

«По прибытии на место установлено, что самолет совершил вынужденную посадку в результате попадания птицы в винт и последующей вибрации двигателя», — отметили в ведомстве.

В результате инцидента пилот не пострадал, полет был любительским.

Накануне 30 января вынужденную посадку вскоре после взлета совершил самолет президента Эквадора Ленина Морено. Причиной стала техническая неисправность. Глава государства возвращался из Вашингтона.

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