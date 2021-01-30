Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку

Самолет президента Эквадора Ленина Морено совершил вынужденную посадку вскоре после взлета. Причиной стала техническая неисправность. Глава государства возвращался из Вашингтона. Об этом в субботу, 30 января, сообщил секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора в своем Twitter.

«Сообщаем, что у президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку. Президент Ленин Морено, и все пассажиры в порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении.

Последнюю неделю президент находился в США с официальным визитом.

20 января в Японии самолет авиакомпании Japan Airlines совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле кабины пилота.