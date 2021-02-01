Назван срок завершения сделки по покупке Индией у России МиГ-29 и Су-30

Сделку по закупке Индией у России МиГ-29 и Су-30МКИ Дели планирует завершить до конца 2021 года. Об этом «Известиям» заявил посол республики в РФ Венкатеш Варма.

Минобороны страны предварительно одобрило сделку еще в июле 2020 года, однако подвижек и информации по этому вопросу не было.

«Как только обе стороны утвердят цену и технические характеристики, мы подпишем контракт. Думаю, это произойдет в ближайшее время. Мы ожидаем, что поставки, в случае подписания контракта, могут начаться уже в этом году», — заявил дипломат. По его словам, технические нюансы как раз обсуждаются и говорить о точной цифре пока рано.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что сотрудничество Москвы с индийской стороной в сфере поставок военной техники продолжается на протяжении многих лет.

По его словам, Индия хочет, чтобы сборка самолетов была на ее территории. «Подобной передачи документов, например, не предусмотрено со стороны Франции в истории с французскими истребителями Dassault Rafale», — отметил депутат. А Россия и Индия ведут совместное производство — к примеру, ракета BrahMos хорошо себя зарекомендовала, напомнил он.

Как полагает директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов, нынешняя поставка дополнительной партии МиГ-29 и Су-30МКИ нужна для того, чтобы восполнить отслужившие свой срок самолеты этих же моделей, которые уже есть у индийских ВВС.

Закупка российских истребителей проходит на фоне того, что в 2019 году Пакистан приобрел американские истребители F-16 Block 52, а Китай усилил свои ВВС истребителем пятого поколения J-20.

В Госдепе США не ответили на уточняющий вопрос «Известий», планирует ли новая администрация президента страны Джо Байдена вводить санкции против Индии за возможную покупку российских истребителей.

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Ход винта: Индия рассчитывает на поставку МиГ-29 и Су-30 до конца года