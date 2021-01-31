Эксперты ВОЗ посетили рынок Байшачжоу в Ухане

Специалисты ВОЗ посетили рынок в китайском Ухане. Эксперты побывали в Байшачжоу, где продают мясо, рыбу и морепродукты. С рабочим визитом группа из ВОЗ также съездила в две больницы, передает телеканал «Известия». В этих медучреждениях была выявлена вспышка инфекции. В планах экспертов — посетить рынок морепродуктов Хуанань. Распространение коронавируса могло начаться с этого места.

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