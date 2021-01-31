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Александр Овечкин поднялся на седьмую строчку в списке бомбардиров НХЛ

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Овечкин занял седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Накануне форвард Вашингтон Кэпиталз забросил 708 шайбу в ворота «Бостон Брюинз». Манёвр стал победным, матч завершился со счётом 4:3, передает телеканал «Известия». Таким образом Овечкин сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов в истории НХЛ. Игра стала для хоккеиста первой после отстранения за нарушение карантина.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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