Александр Овечкин поднялся на седьмую строчку в списке бомбардиров НХЛ

Овечкин занял седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Накануне форвард Вашингтон Кэпиталз забросил 708 шайбу в ворота «Бостон Брюинз». Манёвр стал победным, матч завершился со счётом 4:3, передает телеканал «Известия». Таким образом Овечкин сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов в истории НХЛ. Игра стала для хоккеиста первой после отстранения за нарушение карантина.

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