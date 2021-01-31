На выплаты медикам за выявление онкозаболеваний выделили 1,1 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологии. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила пресс-служба российского правительства.

«Свыше 1,1 млрд рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов», ― говорится в сообщении.

Кроме того, более 18,3 млрд рублей будут распределены территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда новых специалистов-врачей и среднего медперсонала.

В марте 2020 года отмечалось, что свыше 19 млрд рублей будет направлено врачам и среднему медицинскому персоналу, а также на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний.

Закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака на ранних стадиях вступил в силу 1 января 2020 года.

Согласно поправкам к закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», в 2020–2022 годах из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в бюджеты территориальных фондов переведут средства для начисления стимулирующих выплат медработникам за выявление онкозаболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров.