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ОАЭ впервые предоставят иностранцам возможность получить гражданство

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, которые позволят получить гражданство этой страны некоторым категориям иностранцев. Об этом сообщило агентство WAM в субботу, 30 января.

По данным портала, претендовать на гражданство смогут инвесторы, изобретатели, врачи, ученые и художники, а также члены их семей. Для каждой категории предусмотрены свои правила, заявления будут рассматривать местные управления исполнительной власти, а также правительство.

Так, для инвесторов необходимо владеть недвижимостью на территории ОАЭ или патентами, одобренными Министерством экономики страны. Врачи и инжененры должны работать в уникальной научной сфере, в которых нуждается государство, а также иметь опыт работы не менее 10 лет. То же касается ученых, которые должны заниматься активной исследовательской деятельностью и обладать престижными наградами.

«Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию», — приводятся слова премьер-министра ОАЭ, шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума.

До сих пор приезжие таланты жили в ОАЭ по визам, так, «золотая» программа давала право пребывания на 10 лет, но до реальной натурализации дело пока не доходило. В ОАЭ богатейшая программа соцобеспечения граждан. Государство гарантирует работу, жилье и безбедную жизнь.

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