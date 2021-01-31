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ОАЭ впервые предоставят иностранцам возможность получить гражданство

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, которые позволят некоторым категориям иностранцев получить гражданство этой страны, передает телеканал «Известия».

Право на натурализацию дадут инвесторам, ученым, инженерам художникам, писателям, врачам. Заявления претендующих на гражданство будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти. Для каждой категории определены конкретные критерии.

Новый закон ОАЭ не подразумевает отказ от уже имеющегося гражданства.

До сих пор приезжие таланты жили в ОАЭ по визам, так, «золотая» программа давала право пребывания на 10 лет, Но до реальной натурализации дело пока не доходило.

В ОАЭ богатейшая программа соцобеспечения граждан. Государство гарантирует работу, жилье и безбедную жизнь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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