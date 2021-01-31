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Подполковник СБУ организовал преступную группировку и похищал людей

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Сотрудники правоохранительных органов на Украине разоблачили преступников, которые наживались на похищении людей. При этом организатором преступной группировки считают подполковника Службы безопасности Украины (СБУ), сообщила пресс-служба национальной полиции Киевской области.

Всего группировка насчитывала семь человек, среди них двое сотрудников оперативных подразделений полиции. Отмечается, что бандиты похищали людей и вымогали деньги. По данным пресс-службы, общий ущерб оценивается примерно в 5 млн гривен (около 13,5 млн рублей).

Досудебное расследование уже завершено следственным управлением полиции Киевской области, по согласованию прокуратуры области обвинительный акт направлен в суд. Предположительно, преступникам грозит срок заключения до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

В октябре 2020 года не менее 12 путешественников похитили в штате Дельта на юге Нигерии. Отмечается, что туристов похитила группа неизвестных вооруженных лиц на дороге.

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