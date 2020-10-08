В Нигерии сообщили о похищении неизвестными не менее 12 туристов

Не менее 12 путешественников похитили вечером 7 октября в штате Дельта на юге Нигерии. Об этом сообщает агентство Хinhua со ссылкой на полицию в четверг, 8 октября.

Отмечается, что туристов похитила группа неизвестных вооруженных лиц на дороге. Очевидец рассказал агентству, что похитители перехватили более пяти автомобилей.

По словам представителя полиции Ономе Оновакпойейи, правоохранительные органы пытаются спасти похищенных.

В апреле 2019 года в правоохранительных органах управления охраны дикой природы Уганды (UWA) сообщили, что неизвестные похитили американского туриста и его водителя в республике. Похищение произошло вечером в Национальном парке королевы Елизаветы недалеко от границы с Демократической Республикой Конго. Туриста и водителя вывели под угрозами из туристического фургона, где остались еще несколько путешественников.

Отмечалось, что злоумышленники требовали за освобождение людей $500 тыс.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что туриста и водителя освободили.