Два человека пострадали при взрыве газа в баре на севере Москвы

Газовый баллон взорвался в баре на территории дизайн-завода «Флакон» на севере Москвы, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в субботу, 30 января, со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Инцидент произошел по адресу Большая Новодмитровская улица, 36, строение 2.

Отмечается, что вспышка газо-воздушной смеси без дальнейшего горения произошла на втором этаже на кухне заведения. Эвакуация не проводилась. За пострадавшими прибыла машина скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в этот же день газовые баллоны взорвались во время пожара на северо-западе Москвы.