Газовые баллоны взрываются на промышленном объекте на северо-западе Москвы

Газовые баллоны взрываются на северо-западе Москвы, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Об этом 30 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

Огонь охватил большую площадь на промышленном объекте на Туристской улице. На месте ЧП происходит факельное горение.

Из-за высокой температуры и взрывов пожарные не могут подобраться к очагу возгорания. Есть вероятность распространения огня. На месте пожара может взорваться емкость с газом объемом 24 кубометра.

В настоящее время пожарные расчеты отведены.

26 января пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в подмосковной деревне Жилево городского округа Ступино. 22 января на цветочном рынке Краснодара произошла разгерметизация газового баллона. В результате произошел взрыв и начался пожар, который охватил площадь в 150 кв. м, погиб один человек.