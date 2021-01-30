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В Дагестане полицейский спас двух человек из горящего автомобиля

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В Дагестане полицейский, рискуя жизнью, спас водителя и пассажира из горящего автомобиля. Об этом в субботу, 30 января, сообщается на сайте МВД России.

В Кумторкалинском районе на 775 км автодороги «Кавказ» столкнулись два легковых автомобиля. В результате ода из машин загорелась. Свидетелем аварии оказался сотрудник МО МВД России «Кизилюртовский» Абдулбасыр Чинчаров.

«Нераздумывая полицейский подбежал к горящему автомобилю, увидев, что двери заблокированы, а в машине люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. Однако в машине оставался ещё один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя, все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля», — говорится в сообщении.

Вскоре приехавшие на место происшествия приехали экстренные службы и потушили огонь. Оба пострадавших были госпитализированы.

По информации медиков, один из пациентов уже идет на поправку, второй пострадавший выписан из больницы и чувствует себя лучше. При личной встрече он выразил огромную благодарность полицейскому, который спас ему жизнь.

9 января сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли 3-летнюю девочку во время пожара в многоквартирном доме.

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