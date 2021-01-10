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Полицейские спасли трехлетнюю девочку при пожаре в Петербурге

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Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли ребенка, которого родители, спасая, выбросили из окна многоквартирного дома во время пожара. Об этом 9 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Информация о возгорании на Будапештской улице поступила в 18:30. Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили сильное задымление в подъезде. Выяснилось, что в одной из квартир от угарного газа стало плохо трехлетней девочке.

«Полицейскими было принято решение о незамедлительной эвакуации ребенка. Заместитель начальника УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Александр Кузякин и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексей Малкин растянули под окном дома плед, сброшенный родственниками, и поймали малышку», — говорится в заявлении Волк.

Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По словам официального представителя, подоспевшие на место происшествия пожарные спасли остальных жильцов указанной квартиры.

В настоящее время пожар потушен.

Ранее в это день стало известно о возгорании в подъезде дома номер 15 на 6-й Кожуховской улице в Москве. Спасено семь человек, никто не пострадал.

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