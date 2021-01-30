Путин и Алиев провели переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели телефонные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Главной темой разговора стало начало работы российско-турецкого совместного мониторингового центра в Агдамском районе. Главы государств сошлись во мнении, что новая структура обеспечит мир и стабильность в регионе. Президент Азербайджана Алиев поблагодарил Путина за помощь в Нагорном Карабахе. Боевые действия в регионе прекратились 10 ноября 2020-го. Достичь перемирия удалось благодаря трехстороннему соглашению, подписанному по инициативе президента России с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

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