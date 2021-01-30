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Госдолг всех стран в мире к концу 2020 года вырос до 97,6% ВВП

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Объемы госдолга в мире почти сравнялись с ВВП. Страны должны 97,6% своего валового внутреннего продукта, сообщает телеканал «Известия». Речь идет о совокупной сумме в $89,6 трлн. В МВФ посчитали, что доля долга еще будет расти. Прогноз по итогам 2021 года — 99,5% от ВВП. Рост долгов связан с борьбой с пандемией. Аналитики прогнозируют ужесточение денежной политики.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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