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Шесть боевых кораблей введут в состав Черноморского флота до конца года

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Черноморскому флоту (ЧФ) до конца года предоставят шесть боевых кораблей и четыре вспомогательных судна. Об этом в субботу, 30 января, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.

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«До конца года мы получим еще шесть боевых кораблей и четыре вспомогательных судна», — отметил он в ходе церемонии поднятия флага на МРК «Грайворон» в Севастополе.

Четвертый ракетный корабль проекта 21631 («Буян-М») «Грайворон» ввели в состав флота в субботу, церемония поднятия флага состоялась в Севастополе.

Накануне, 29 января, в Керчи состоялась торжественная церемония спуска на воду нового патрульного корабля «Сергей Котов». Мероприятие прошло на судостроительном заводе «Залив». Судно было заложено 8 мая 2016 года. До конца 2021 года его планируют передать Военно-морскому флоту (ВМФ).

В конце декабря 2020 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что ежегодно до 2027 года «Севмаш» будет передавать ВМФ РФ по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

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