Три человека погибли и два пострадали при ДТП в Воронежской области

Три человека погибли при аварии с участием легкового автомобиля в Воронежской области. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Уточняется, что еще два человека пострадали.

«В момент аварии в салоне автомобиля находилось шесть человек, включая водителя. В результате ДТП пассажиры 15 и 17 лет, а также 24-летний житель скончались от полученных травм. 29-летняя женщина и 24-летний мужчина были доставлены в медучреждение», — отмечается на официальном сайте ведомства.

Возможной причиной аварии стали действия 22-летнего водителя, который не справился с управлением автомобиля ВАЗ и врезался в опору линии электропередачи. Молодого человека задержали, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот же день сообщалось, что ДТП произошло в Башкирии. Автобус врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении и убиравший снег, в результате травмы получили семь человек.