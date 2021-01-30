Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
Мир
В Крыму Кравчука назвали апологетом агрессии
Мир
Посол США в России заявил об отсутствии необходимости перезагрузки отношений двух стран
Происшествия
На Кубани прохожие спасли провалившихся под лед детей
Мир
На Украине за сутки отметилось снижение случаев COVID-19
Мир
Скончался один из основателей рок-группы The Animals Хилтон Валентайн
Общество
Эксперт назвал причины отказаться от хранения денег «под матрасом»
Общество
В России выявили 19 032 новых случая коронавируса
Общество
Врач предупредил о беспокойстве и сонливости при резком изменении погоды

Три человека погибли и два пострадали при ДТП в Воронежской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли при аварии с участием легкового автомобиля в Воронежской области. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Уточняется, что еще два человека пострадали.

«В момент аварии в салоне автомобиля находилось шесть человек, включая водителя. В результате ДТП пассажиры 15 и 17 лет, а также 24-летний житель скончались от полученных травм. 29-летняя женщина и 24-летний мужчина были доставлены в медучреждение», — отмечается на официальном сайте ведомства.

Возможной причиной аварии стали действия 22-летнего водителя, который не справился с управлением автомобиля ВАЗ и врезался в опору линии электропередачи. Молодого человека задержали, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот же день сообщалось, что ДТП произошло в Башкирии. Автобус врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении и убиравший снег, в результате травмы получили семь человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021