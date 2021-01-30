В Башкирии в аварии с автобусом и грузовиком пострадали семь человек

Семь человек пострадали в ДТП с частным автобусом и грузовиком в Башкирии. Об этом 30 января сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром в субботу в городе Октябрьском столкнулись частный автобус марки ПАЗ и КамАЗ.

По предварительной информации. за рулем автобуса находился 49-летний водитель. Автобус врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении и убиравший снег.

По данным полиции, среди раненых есть один несовершеннолетний.

Накануне под Самарой столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen. Погибли 12 человек и 11 пострадали.