Пилотов самолета ослепили лазером при посадке в аэропорту Внуково

Пилотов пассажирского самолета, выполнявшего рейс Грозный — Москва, ослепили лазером при посадке в аэропорту Внуково в столице. Об этом в субботу, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Около 11 часов вечера при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», — отметил собеседник агентства.

Инцидент не оказал влияния на процесс полета и посадки. По предварительным данным, источник излучения находился со стороны Москвы.

Ранее в январе сообщалось, что вертолет Ми-8 при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил лопастями здание. По некоторым данным, у вертолета повреждена хвостовая балка. Причины происшествия выясняются.