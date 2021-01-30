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SpaceX нарушила условия лицензии на запуск Starship

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Компания SpaceX нарушила условия лицензии на запуск Starship. Поэтому регулятор не выдал разрешение на проведение летных испытаний, передает телеканал «Известия». Прототип космического корабля взорвался во время испытаний. Ракета не смогла сбросить скорость из-за низкого давления в топливном баке. ЧП произошло в Техасе в декабре 2020 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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