Составлен рейтинг фильмов по спецэффектам

Газета The Independent составила рейтинг фильмов по спецэффектам в них. «Гарри Поттер и философский камень» оказался в конце списка. Изображение тролля в картине посчитали неправдоподобным, передает телеканал «Известия». Сказочный персонаж не испугал бы даже детей. В фильме «Матрица: Перезагрузка» нашли «уродливую» графику. Авторам статьи не понравилась сцена драки Нео и агентов Смит. Также среди аутсайдеров рейтинга — два эпизода «Звездных войн». Издание выделяет «Атаку клонов» и картину «Новая надежда». Зрители в комментариях встали на защиту режиссеров. Поклонники творчества авторов кинолент считают, что спецэффекты соответствовали своему времени и уровню технологий.

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