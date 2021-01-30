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Составлен рейтинг фильмов по спецэффектам

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Газета The Independent составила рейтинг фильмов по спецэффектам в них. «Гарри Поттер и философский камень» оказался в конце списка. Изображение тролля в картине посчитали неправдоподобным, передает телеканал «Известия». Сказочный персонаж не испугал бы даже детей. В фильме «Матрица: Перезагрузка» нашли «уродливую» графику. Авторам статьи не понравилась сцена драки Нео и агентов Смит. Также среди аутсайдеров рейтинга — два эпизода «Звездных войн». Издание выделяет «Атаку клонов» и картину «Новая надежда». Зрители в комментариях встали на защиту режиссеров. Поклонники творчества авторов кинолент считают, что спецэффекты соответствовали своему времени и уровню технологий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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