Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы

Работа официантом сможет заменить службу в армии. Минтруд обновил перечень альтернативных профессий, сообщает телеканал «Известия». Список дополнили, в том числе психологом и тренером. Всего 125 вариантов: гардеробщик, библиотекарь, няня, швея, артист хора, артист-кукловод и садовник. Срок альтернативной службы составляет 21 месяц. Заменить армию на гражданскую профессию можно по заявлению в военкомат. В 2021 году для альтернативной службы подготовили 3,5 тыс. рабочих мест.



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