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Не менее пяти человек погибли при крушении вертолета на Кубе

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Не менее пяти человек погибли в результате столкновения вертолета с возвышенностью на востоке Кубы. Об этом со ссылкой на министерство революционных вооруженных сил сообщило издание Cuba Delete в пятницу, 29 января.

Отмечается, что авария произошла 29 января утром по местному времени (29 января вечером мск). Вертолет вылетел из провинции Ольгин в Гуантанамо, но врезался в возвышенность. Причины происшествия расследуются.

21 января сообщалось, что три человека погибли в результате крушения военного вертолета в американском штате Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что легкий самолет разбился в центральной части Колумбии. В результате крушения погиб пилот.

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