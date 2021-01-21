В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

Три человека погибли в результате крушения военного вертолета в американском штате Нью-Йорк, пишет Rochester First в среду, 20 января.

Авиакатастрофа произошла около 18:30 (2:30 мск). Очевидцы рассказали, что видели вертолет, который летел очень близко к земле.

Here on W.Bloomfield Rd and Cheesecake Factory Rd. Looking north down W. Bloomfield at scene of a crash further down the road. MSCO and local FDs reporting. @News_8 pic.twitter.com/D9Yatvdt5o — Ben Densieski (@BenDensieski) January 21, 2021

Информации о точном количестве людей, находившихся на борту, и причинах произошедшего нет.

Ранее сообщалось, что легкий самолет разбился в центральной части Колумбии. В результате крушения погиб пилот.