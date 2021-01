В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

Три человека погибли в результате крушения военного вертолета в американском штате Нью-Йорк, пишет Rochester First в среду, 20 января.

Авиакатастрофа произошла около 18:30 (2:30 мск). Очевидцы рассказали, что видели вертолет, который летел очень близко к земле.

Here on W.Bloomfield Rd and Cheesecake Factory Rd. Looking north down W. Bloomfield at scene of a crash further down the road. MSCO and local FDs reporting. @News_8 pic.twitter.com/D9Yatvdt5o