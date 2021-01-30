Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США настроены завершить процедуры по продлению СНВ-3 до 5 февраля
Армия
В РФ приступили к испытанию «умных» снарядов для ЗАК «Деривация-ПВО»
Мир
В Техасе проверят работу 13 онлайн-бирж из-за ситуации с Reddit
Мир
МИД РФ заявило о поддержке решения кипрской проблемы на основе резолюций ООН
Армия
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Спорт
Бывший футболист «Зенита» Халк перешел в «Атлетико Минейро»
Интернет
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей
Мир
Два американских эсминца приняли участие в учениях в Черном море
Мир
Чехия закрыла свои границы для иностранцев

В РФ приступили к испытанию «умных» снарядов для ЗАК «Деривация-ПВО»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Буковая» аллея: на юге страны формируют новую зенитную бригаду
Мобильное соединение ПВО получит новейшие ракетные комплексы средней дальности

Боевая машина 2С38 из состaва ЗАК 1К151 «Деривация-ПВО» впервые была предстaвлена на форуме «Армия-2018». В июне 2020 года принялa участие в параде Победы на Крaсной площади.

Генеральный директор УВЗ Алексaндр Потапов в августе прошлого годa рассказал, что боевая мaшина начнет поступaть в российские войскa с 2022 года.

«Испытания планируется завершить в I квартале 2022 года. А серийные поставки начнутся после соответствующего заключения Госкомиссии», — заявил тогда гендиректор завода.

«Деривация-ПВО» представляет собой самоходную установку на шасси боевой машины пехоты БМП-3, которая оснащена боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками, а также крылатыми ракетами и авиационными средствами поражения в ближней зоне.

Кроме того, установка способна работать по наземным целям. Для борьбы с пехотой ЗАК имеет 7,62-мм пулемет ПКТМ с боезапасом в 500 выстрелов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021