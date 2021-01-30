В Ираке ликвидировали одного из главарей ИГ

Один из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) был уничтожен в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции. Об этом в пятницу, 29 января, пишет газета The New York Times.

По сведениям издания, Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен в среду, 27 января, в районе города Киркук. Кроме того, были ликвидированы еще девять боевиков ИГ.

В операции участвовали службы безопасности Ирака, удар с воздуха нанесли военные США.

Газета отмечает, что аль-Иссауи руководил действиями боевиков ИГ в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

По информации издания, уничтожение одного из главарей ИГ стало ответом на теракт, который был осуществлен группировкой в Багдаде на 21 января. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.