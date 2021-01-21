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МИД России осудил теракт в Ираке

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Москва осуждает теракт в Багдаде и солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом. Об этом сообщается в четверг, 21 января, на сайте МИД России.

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«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в заявлении.

В министерстве подтвердили также важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного противодействия терроризму.

Ранее в этот же день на рынке на площади Таиран в центральном районе Багдада подорвались два террориста-смертника. В результате по меньшей мере погибли 32 человека, ранено более 110 человек.

Трое военнослужащих в Ираке 1 января стали жертвами взрыва самодельного взрывного устройства. Инцидент произошел на юге провинции Киркук.

В конце декабря 2020 года сотрудники иракской службы национальной безопасности задержали четырех террористов, которые планировали несколько взрывов на новогодние праздники в Багдаде, пишет «Газета.ру».

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