Бывший футболист «Зенита» Халк перешел в «Атлетико Минейро»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк в ближайшее время подпишет контракт с бразильским клубом «Атлетико Минейро». Об этом на своем сайте клуб сообщил в пятницу, 29 января.

Отмечается, что в ближайшие дни Халк прибудет в Белу-Оризонти, где пройдет медобследование. После этого он должен подписать контракт с бразильским клубом до конца сезона-2021/22.

С 2016 года Халк выступал за китайский клуб «Шанхай СИПГ». Он покинул команду в декабре 2020 года. В петербургском «Зените» бразилец играл в период с 2012 по 2016 год, в котором становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка страны (2015/16) и завоевал Суперкубок России (2015).

27 января сообщалось, что нападающий Александр Кокорин уходит из московского «Спартак» в итальянскую «Фиорентину». В состав красно-белых Кокорин попал в августе 2020 года в статусе свободного агента. За текущий сезон нападающий провел десять матчей и забила два гола с пенальти.