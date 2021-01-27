Итальянская «Фиорентина» сообщила о трансфере Кокорина

Нападающий Александр Кокорин уходит из московского «Спартак» в «Фиорентину». Об этом 27 января сообщается на сайте итальянского клуба.

«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится в сообщении на русском языке.

Клуб намерен презентовать 29-летнего Кокорина позднее в этот день в 19:00 мск. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Фиорентины» и в социальных сетях футбольного клуба, пишет «Газета.ру».

В состав красно-белых Кокорин попал в августе 2020 года в статусе свободного агента. За текущий сезон нападающий провел десять матчей и забила два гола с пенальти.

Шансы Кокорина на успех в итальянской команде ранее оценил Леонид Слуцкий. По его словам, у футболиста есть все шансы проявить себя. Тренер отметил, что вероятность того, что 29-летний форвард «заиграет» в итальянской команде, составляет 80%.

Слуцкий также добавил, что из-за возраста Кокорина сложно оценивать его талант и потенциал, однако в игровых качествах спортсмена он не сомневается.

О том, что Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн.