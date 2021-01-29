Жириновский посетовал на отсутствие в Москве танцплощадок для одиноких людей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на отсутствие в Москве танцевальных площадок, где одинокие молодые люди могли бы знакомиться. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в пятницу, 29 января.

По мнению Жириновского, Москва сейчас является городом одиноких молодых людей в возрасте до 25 лет.

«Где они (молодые люди — Ред.) будут знакомиться? В ресторане? Невозможно... Надо помочь им встретиться... Сегодня пятница. Я попрошу вас — отведите меня на танцы в Москве, покажите, где сегодня в Москве танцы... Нет ни одной точки в Москве, где сегодня в семь вечера можно пойти потанцевать», — сказал лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский неоднократно высказывался о недостатке мест для молодежи, где они могли бы встречаться и проводить досуг. Он также предлагал предоставлять молодым людям залы, в том числе студенческие аудитории, для обсуждения общественно-политических вопросов.

В августе Жириновский предложил брать в Российскую армию больше женщин и воссоздать женские батальоны. По мнению политика, это испугает армии противников.