В Белоруссии заявили о планах признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Генпрокуратура Белоруссии планирует признать бело-красно-белый флаг, который используется в качестве символики оппозиции, экстремистским. Об этом в пятницу, 29 января, заявила начальник отдела информации ведомства Анжелика Курчак.

«С учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», ― сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».

Курчак отметила, что причиной такого решения стало коллективное обращение в Генеральную прокуратуру более сотни граждан с просьбой признать флаг экстремистским.

В декабре 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

15 декабря Тихановская заявила, что в стране не прекратятся уличные протесты. По ее словам, белорусы перейдут к новым способам мирной борьбы — в форме «партизанщины».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий лидер государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.