В ПНС выразили надежду на возвращение российского бизнеса в Ливию

Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) ожидает, что компании из России вскоре вернутся к работе в Ливии. Об этом в пятницу, 29 января, заявил зампредседателя ПНС Ахмед Майтиг.

«У российских компаний есть офисы в Ливии, но некоторые озабочены вопросами безопасности. <…>. В последнее время Россия придерживается очень позитивной точки зрения по этому вопросу (возвращение компаний. — Ред.). И я думаю, что в скором времени очень многие компании вернутся в Ливию», — сказал Майтиг в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что в ПНС гарантируют безопасность российскому бизнесу на территории Ливии.

Ранее в этот же день стало известно, что новый раунд межливийских переговоров пройдет в Женеве с 1 по 5 февраля. В частности, ливийские стороны будут голосовать по позициям трех членов президентского совета и кандидатуре премьер-министра.

В ноябре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров во вступительном слове на встрече со спикером палаты представителей Ливии Акилой Салехом заявил, что Россия заинтересована в возобновлении всех направлений двустороннего сотрудничества с Ливией.

В конце октября 2020 года участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство ПНС Фаиза Сарраджа.