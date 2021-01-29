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В Москве в четырех ресторанах Novikov Group пройдет итальянская неделя

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Итальянская неделя в пройдет в четырех московских ресторанах Novikov Group с 1 по 5 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы группы, которое поступило «Известиям» в пятницу, 29 января.

Пять дней гостям заведений будут доступны уникальные предложения и развлекательные программы, хиты из меню ресторанов, при заказе которых посетителей ждут дополнительные бонусы.

Так, 1 февраля в ресторане BRO&N в 13:00 пройдет мастер-класс по приготовлению моцареллы от местного сыровара Фабио Калдера.

«Заказывать в этот день советуем традиционную итальянскую закуску вителло тоннато», — отметили в пресс-службе.

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В ресторане «Донна Маргарита» 2 февраля с 17:00 до 20:00 пройдет дегустация самых популярных пицц из меню ресторана. Продолжить ужин рекомендуется спагетти с морепродуктами.

На следующий день, 3 февраля, в ILSOLO можно будет попробовать традиционную итальянскую настойку — аранчелло, к которой подадут вкусные сицилийские сладости — канолли. Перед десертом стоит попробовать любую пасту из меню ресторана.

В этот день в ILSOLO состоится вечеринка-дегустация. В программе — пение а капелла. Кроме того, всех гостей будут угощать домашними итальянскими настойками — лимончелло и аранчелло. Шеф-бармен сам настаивает их на лимонной и апельсиновой цедре в ресторане каждый месяц. В конце вечера среди гостей разыграют две бутылки этих традиционных напитков.

В субботу, 4 февраля, итальянский вечер запланирован в ресторане Cantinetta Antinori. С 16:00 до 18:00 гостей будут угощать ликером лимончелло. Из меню можно заказать любую пиццу — они все хороши в этом заведении.

Тех, кто прислушается к рекомендациям Novikov Group и закажет специально отобранные шефами блюда в течение итальянской недели, ждет дополнительный комплемент. По трем специальным карточкам (их будут выдавать в предыдущие четыре дня при заказе упомянутых выше блюд) гостей угостят любой пиццей. Начало в 19:00.

Если скачать специальный чек-лист в Telegram-канале Novikov Group, он поможет легко ориентироваться в расписании итальянского фестиваля и в позициях специального меню.

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