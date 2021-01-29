Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Общество
Минпросвещения не будет сдвигать начало учебного года из-за выборов в Госдуму
Общество
Возбуждено новое уголовное дело по факту кражи из «самолета Судного дня»
Мир
Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Общество
Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Экономика
Мантуров анонсировал повышение ставок утильсбора на автомобили

«Национальная Медиа Группа» сообщила о смене руководства холдинга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Ольга Паскина 5 февраля покинет должность. Пост главы НМГ займет Светлана Баланова, рассказали «Известиям» в пресс-службе холдинга в пятницу, 29 января.

В зоне владения: государство поделится акциями Первого канала
Среди претендентов на долю - банк ВТБ

За пять лет работы Паскиной в рамках реализации стратегии был сформирован диверсифицированный портфель активов с присутствием во всех сегментах медиа. Компания увеличила выручку с 14,4 млрд рублей в 2015 году до 68,9 млрд рублей в 2020-м. Кроме того, холдинг занял лидирующую позицию по телевизионной аудитории в России с общей долей зрителей 26%.

«Я горжусь тем, что по результатам пятилетней командной работы НМГ стала лидирующим медийным холдингом в стране. Это компания про людей, про творческий продукт, про единение с огромным потенциалом на успех. Я благодарна акционерам и совету директоров за доверие и возможность реализовывать и творить на протяжении всех этих лет. Моя команда всегда была для меня источником силы, вдохновения и залогом успеха и за это спасибо каждому», — рассказала Паскина.

Баланова до сих пор занимала должность первого заместителя генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг». Кроме того, ранее на протяжении 8 лет Светлана была руководителем компании IBS, одной из ведущих IT-сервисных компаний России.

«Я рада присоединиться к яркой и успешной команде НМГ и надеюсь, что мои знания и опыт помогут компании достичь новых высот», — заявила будущий директор холдинга.

Баланова является выпускницей Московского государственного лингвистического университета им. М. Тореза, имеет степень МВА и квалификацию «Дипломированный директор» Британского института директоров. С 2010 по 2011 год была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. С 2019 года Светлана вошла в наблюдательный совет небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

2 сентября 2020 года «Национальная Медиа Группа» объявила о партнерстве со стриминговым сервисом Netflix в России. НМГ уже представлена на рынке онлайн-кинотеатров в России с сервисом more.tv, а также долгое время является российским партнером таких международных брендов, как Discovery, Sony и Viasat.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021