«Национальная Медиа Группа» сообщила о смене руководства холдинга

Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Ольга Паскина 5 февраля покинет должность. Пост главы НМГ займет Светлана Баланова, рассказали «Известиям» в пресс-службе холдинга в пятницу, 29 января.

За пять лет работы Паскиной в рамках реализации стратегии был сформирован диверсифицированный портфель активов с присутствием во всех сегментах медиа. Компания увеличила выручку с 14,4 млрд рублей в 2015 году до 68,9 млрд рублей в 2020-м. Кроме того, холдинг занял лидирующую позицию по телевизионной аудитории в России с общей долей зрителей 26%.

«Я горжусь тем, что по результатам пятилетней командной работы НМГ стала лидирующим медийным холдингом в стране. Это компания про людей, про творческий продукт, про единение с огромным потенциалом на успех. Я благодарна акционерам и совету директоров за доверие и возможность реализовывать и творить на протяжении всех этих лет. Моя команда всегда была для меня источником силы, вдохновения и залогом успеха и за это спасибо каждому», — рассказала Паскина.

Баланова до сих пор занимала должность первого заместителя генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг». Кроме того, ранее на протяжении 8 лет Светлана была руководителем компании IBS, одной из ведущих IT-сервисных компаний России.

«Я рада присоединиться к яркой и успешной команде НМГ и надеюсь, что мои знания и опыт помогут компании достичь новых высот», — заявила будущий директор холдинга.

Баланова является выпускницей Московского государственного лингвистического университета им. М. Тореза, имеет степень МВА и квалификацию «Дипломированный директор» Британского института директоров. С 2010 по 2011 год была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. С 2019 года Светлана вошла в наблюдательный совет небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

2 сентября 2020 года «Национальная Медиа Группа» объявила о партнерстве со стриминговым сервисом Netflix в России. НМГ уже представлена на рынке онлайн-кинотеатров в России с сервисом more.tv, а также долгое время является российским партнером таких международных брендов, как Discovery, Sony и Viasat.