В Москве задержали майора полиции за посредничество во взяточничестве

В Москве майора полиции задержали при попытке оказать содействие мошенникам в избежании уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Майор полиции предложил помощь нескольким мужчинам, которых подозревали в мошенничестве. Офицер хотел стать посредником для передачи взятки в 5 млн рублей между фигурантами дела и одним из его знакомых в полиции», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, за посредничество правоохранитель также должен был получить вознаграждение.

Полицейского задержали. Им оказался оперативник управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 291.1 ( «Посредничество во взяточничестве»).

19 января следствие предъявило обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона.

По данным следствия, начальнику областного управления службы судебных приставов стало известно о том, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести себе через подставное лицо. Ефимов выступал в качестве посредника.