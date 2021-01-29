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Renault представила бюджетный кроссовер Kiger

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Французская компания Renault провела онлайн-презентацию бюджетного компактного кроссовера, который получит название Kiger. Модель будет предлагаться в Индии.

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В основе модели лежит платформа CMF-A+, на которой также построен кроссовер Nissan Magnite. Длина машины составляет 3991 мм. Дорожный просвет достигает 205 мм, а размер колесных дисков — 19 дюймов.

Автомобиль получил узкие светодиодные фары, широкие передние и задние крылья, а также рейлинги на крыше. В салоне установлены цифровая приборная панель, современная мультимедийная система и климат-контроль. Машину можно заказать с двухцветным кузовом, например, с контрастной крышей черного цвета.

От Nissan Magnite новинке достался литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 72 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, и 100-сильный турбомотор, для которого можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод — только передний.

28 января компания Renault Россия объявила о старте серийного производства нового кроссовера Duster на Московском заводе. Продажи модели на российском рынке начнутся в первом квартале 2021 года.

Технические подробности, а также цены и комплектации будут объявлены во время российской презентации, которая состоится 11 февраля.

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