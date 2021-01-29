Порядка 5,5 тыс. т снега вывезли с улиц Томска за сутки

В Томске продолжается уборка снега с улиц и дорог города. За минувшие сутки на полигоны вывезли около 5,5 тыс. т снега. Сегодня, 29 января, а также в предстоящие выходные коммунальные службы продолжат работать в круглосуточном режиме, сообщает городская администрация.

Снегопад начался в городе в четверг и продолжается до сих пор. Как рассказала РИА Томск глава отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина, сейчас высота снежного покрова составляет 59 см, на 3 см превышая норму.

Сегодня на улицы города вышли колесные тракторы МТЗ-80 со специальными щетками. В среднем за сутки на полигоны из города вывозят 3-4 тыс. т снега. Ежедневно на уборку улиц отправляются 72 единицы техники.

28 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» рассказал, что Москву в феврале ждет мягкая снежная зима с комфортными морозами – до -6 градусов. По количеству осадков выпадет как минимум месячная норма — до 100-110% месячной нормы.