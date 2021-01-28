Синоптик предупредил москвичей о мягком и снежном феврале

Мягкая снежная зима с комфортными морозами — до –6 градусов днем — ожидается в Москве в феврале, сообщил «РИА Новости» в четверг, 28 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Москве и центральной России в феврале среднемесячная температура воздуха превысит многолетнюю климатическую норму на градус-полтора.

«Сегодня-завтра произойдет перелом от оттепельной части в сторону понижения температуры и снегопадов, восстановления снежного покрова, поэтому февраль — зимний месяц, как и положено, зима русская продолжится и по количеству осадков выпадет как минимум месячная норма — до 100-110% месячной нормы. То есть норма или небольшое превышение буквально на 10%», — добавил Тишковец.

Высота снежного покрова будет в пределах 32–38 см, подчеркнул метеоролог.

«Если вырезать средний слой ночных и дневных температур, то он будет укладываться в диапазон: ночь –7...–12, днем –1...– 6. Такая погода в феврале, мягкая снежная русская зима, с комфортными умеренными морозцами. Это скандинавский тип зимы. Поклонникам русской зимы и зимних видов спорта такой прогноз покажется довольно позитивным», — заключил Тишковец.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предположил, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале. Сильные морозы наблюдались в европейской части РФ в середине января.