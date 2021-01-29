Более 10 военных США пострадали после употребления неизвестного вещества

На американской военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих пострадали после употребления неизвестного вещества. Об этом сообщил местный телеканал Kvia.

«Все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников», — следует из заявления представителей армии США.

Двое военных находятся в критическом состоянии. Известно, что военнослужащие пострадали во время полевых учений в четверг, 28 января.

Проводится расследование происшествия. О подробностях инцидента не сообщается.

В марте 2020 года боевики в сирийской провинции Идлиб попытались применить химоружие и отравились им сами.