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Картину Сандро Боттичелли продали более чем за $92 млн

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Картина итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» была продана на аукционе в Нью-Йорке за $92,2 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's в четверг, 28 января.

Картина датируется приблизительно 1480 годом. Изначально она оценивалась экспертами не менее чем в $80 млн, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что картина стала самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе. Самую высокую ставку сделал русскоязычный покупатель, его имя не разглашается.

4 декабря сообщалось, что картина французского художника Пьера Огюста Ренуара «Маленький художник» (1907 год) продана на аукционе Christie's за $1,18 млн.

1 декабря на аукционе Sotheby's картина Ивана Айвазовского под названием «Кораблекрушение у берегов Черного моря», написанная в 1887 году, была продана за $3,1 млн.

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