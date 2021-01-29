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ЕС может заблокировать поставку вакцин от COVID-19 в Великобританию

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Евросоюз намерен заблокировать экспорт вакцин от коронавируса в Великобританию из-за нехватки препаратов в самом ЕС. Об этом в четверг, 28 января, сообщила газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

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По мнению издания, одной из причин «вакцинной войны» стало поведение компании AstraZeneca, которая гарантировала поставки вакцины в Соединенное Королевство, но откладывает ее передачу ЕС, указывая на более позднюю дату подписания контракта.

В свою очередь в Евросовете заявили, что проанализируют возможные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 млн доз которого заказала Британия. Этот заказ размещен на заводе Pfizer в Бельгии.

«Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», — приводит слова Мишеля газета.

Европейское издание Politico сообщает, что Брюссель уже согласовал механизм предотвращения вывоза вакцины. Согласно ему, таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения стран блока. А получить такое разрешение можно лишь при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри Евросоюза. Ожидается, что эта схема будет утверждена в пятницу.

Ранее постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии не рекомендовал использование вакцины от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для граждан в возрасте старше 65 лет.

23 января стало известно, что компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в ЕС в I квартале на 60%, до 31 млн доз. Отмечается, что производитель не только не смог гарантировать, что недостаток доз будет компенсирован во II квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. AstraZeneca объясняет это производственными проблемами.

Еврокомиссия (ЕК) и страны — члены ЕС выразили «глубокое недовольство» этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, так как государства должны выполнять свои планы по вакцинации.

В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации к июню–августу порядка 70% населения ЕС.

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