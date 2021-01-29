«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче 20-го тура чемпионата Англии

Футбольную клуб «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

У победителей голами отличились Роберто Фирмино, который забил мяч на 45-й минуте, Трент Александер-Арнольд (47) и Садио Мане (65). Единственный гол у соперников забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (49), пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Ливерпуль» прервал свою безголевую серию в английском первенстве, которая насчитывала четыре встречи. В общей сложности в матчах чемпионата клуб не забивал 482 минуты.

28 января «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу над «Ливерпулем» со счетом 3:2.

Соперником «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала станет «Вест Хэм». Игры на данной стадии пройдут 9–11 февраля. Хозяином встречи будет команда из Манчестера.