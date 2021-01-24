«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу над «Ливерпулем» со счетом 3:2, сообщает «Спорт-Экспресс».
Игра проходила 24 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
На 18-й минуте счет в матче открыл форвард ливерпульцев Мохаммед Салах, через восемь минут нападающий «Манчестера» Мэйсон Гринвуд сравнял счет.
Во втором тайме, на 48-й минуте Маркус Рэшфорд вывел хозяев поля вперед, однако, через 10 минут Салах забил второй гол в игре.
Победный мяч, забитый на 78-й минуте, — на счету португальца Бруну Фернандеша, который вышел на замену за 12 минут до этого.
Соперником «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала станет «Вест Хэм». Игры на данной стадии пройдут 9–11 февраля. Хозяином встречи будет команда из Манчестера.
Ранее, 15 января, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру игрока и назначен на пост главного тренера «Дерби Каунти».