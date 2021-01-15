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Уэйн Руни завершил карьеру футболиста

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру игрока и назначен на пост главного тренера «Дерби Каунти». Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе английского клуба.

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Руни возглавил тренерский штаб еще в ноябре 2020 года, после того как этот пост покинул Филипп Коку, уточняет «Спорт-Экспресс». В общей сложности футболист провел девять матчей, из которых три завершились победой «Дерби Каунти».

«Когда я вернулся в Соединенное Королевство, я был полностью потрясен потенциалом футбольного клуба «Дерби Каунти»: стадион, тренировочная площадка, качество игрового персонала, молодые игроки и, конечно же, фанаты, которые остались верными и поддерживающими. <...> Несмотря на другие предложения, я инстинктивно знал, что «Дерби Каунти» — место для меня», — приводятся в публикации слова Руни.

Контракт с ним подписан до лета 2023 года.

Руни перешел из английского «Эвертона» в «Ди Си Юнайтед» в конце июня 2018 года. В этом сезоне он отметился 11 мячами в 23 матчах. За сборную Англии он провел 120 матчей, где забил 53 гола. В истории национальной команды он является лучшим бомбардиром. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни стал пятикратным чемпионом премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов.

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