Сотрудников пищеблоков школ и детсадов Подмосковья обследуют на норовирус и ротавирус

В школах и детских садах Московской области обследуют сотрудников пищеблоков на норовирус и ротавирус. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы в четверг, 28 января.

Ранее в двух школах Красноармейска произошло массовое отравление детей. За помощью обратились 211 человек. Кроме того, в Электростали 19 января в больницу обратились родители 14 школьников, которые также пожаловались на плохое самочувствие.

Ситуация находится на контроле депутатов Московской областной думы по поручению спикера Игоря Брынцалова.

«Я побывал в Красноармейске в школе, где готовится питание. Провел совещание с главой (Александром Федоровым. - Ред.). На сегодняшний день создан оперативный штаб, закрыты столовые», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Расследование, по его словам, ведется в рамках уголовного дела. На анализ отправлены пробы. Результатов экспертизы пока нет, пищеблоки закрыты до 2 февраля. Школьники находятся на дистанционном обучении, их состояние удовлетворительное.

По словам начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Елены Черныш, экспертиза установила, что школьники из Электростали поручили инфекцию в батутном центре. Между тем, продолжаются проверки оператора питания, который снабжает обедами еще 85 подмосковных школ, пишет РИАМО. Черныш добавила, что также необходимо проверить операторов питания, которые в рамках конкурса сменились в 20 городских округах Подмосковья. Под обследование на норовирус попадут все сотрудники пищеблоков детсадов и школ.