Книге лучший подарок: господдержкой писателей и издателей займется Минцифры

Подготовкой предложений по государственной поддержке писателей и издателей займется Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Именно Минцифры теперь курирует вопросы, ранее относившиеся к сфере ответственности ликвидированной Роспечати. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве культуры. Впрочем, ведомство Ольги Любимовой готово оказать коллегам содействие, если они обратятся за советом, и поддерживает саму идею разработки такой программы. Предполагается, что господдержка, предложения по которой президент поручил разработать в октябре, поможет отрасли в целом и позволит писателям не уходить в смежные профессии. Но для этого необходимо выработать четкие критерии и определиться с приоритетами, считают опрошенные «Известиями» авторы, издатели и представители Российского книжного союза. А главное — всё это не отменяет необходимости других давно назревших шагов: поддержки толстых журналов, укрепления и объединения творческих союзов, а также создания фонда помощи авторам.

Загадочная профессия

Представители книжной отрасли восприняли новость о появлении мер поддержки со сдержанным оптимизмом. В том, что писателям и издателям надо помогать, особенно в нынешней ситуации, согласны все. И тот факт, что на их проблемы обратило внимание первое лицо страны, воодушевляет литературное сообщество. Но конкретная форма реализации вызывает много вопросов. Главные из них — как определить профессиональных литераторов и кого из них первым облагодетельствовать.

— В первую очередь необходимо поддерживать молодых авторов, но невероятно важна и задача непрерывности литературного процесса, преемственности традициям великой русской классики — нужно давать возможность большим писателям творить без оглядки на кризисы, — уверен вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков.

Но как отделить молодых профессиональных писателей от любителей? Учитывая рост сегмента самиздата, провести эту грань будет достаточно сложно. Так, только на «Литрес: Самиздат» сейчас более 88 тыс. авторов. Поэтому критерии должны быть разработаны очень четкие, отметил эксперт.

Дай и издай Фото: Depositphotos

С ним не согласен писатель, ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов.

— Формальных критериев, кто писатель, а кто любитель, не существует — любой сегодня может издать книгу за свой счет. Хороша она или нет, важна или малозначима — вопрос вкуса, — заметил он. — Государству в первую очередь следует позаботиться о писателях преклонного возраста, тех, кто в силу состояния здоровья уже не может активно работать в литературе, но всю жизнь ей посвятил. У них должна быть достойная пенсия, медицинское обслуживание и другие льготы.

Известным же авторам, активно работающим сегодня, Варламов предлагает самим решать свои проблемы. Но вопросы социальной защиты и определения статуса остро стоят и для них.

— Сейчас профессиональных писателей не существует. Нет такой профессии. Большая часть тех, кто пишет, где-то подрабатывают, где-то у них лежат трудовые книжки, — рассказал Роман Сенчин, прозаик, лауреат литературных премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». — Я вот, например, шестой год нигде официально не работаю. Знаю, что если доживу до пенсии, она будет крошечной. Раньше, говорят, писательский стаж отсчитывался от первой публикации. Нынче такого нет. Это плохо. Сижу дома, пишу повести и рассказы и очень боюсь, что в один момент эта способность — писать ­— исчезнет. Идти в дворники или грузчики мне уже поздновато.

Стипендии писателям могут быть некоторым подспорьем, полагает Сенчин, но обычно это совсем небольшие суммы и, как их распределять, непонятно. Куда полезнее, если бы государство взялось за поддержку толстых журналов, а сами авторы организовали некую кассу взаимопомощи наподобие советского Литфонда. В благополучные времена отчисляли бы туда проценты от продаж, а в черный день могли бы рассчитывать на помощь.

Что есть значимость

Еще один спорный момент — определение общественно значимых малотиражных изданий. Четких критериев не существует, и у разных представителей литературной индустрии свои представления о том, какими эти критерии должны быть. Гендиректор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин уверен, что первостепенны — количество молодежи, которая читает эти книги, и доступ к ним в городских и сельских библиотеках. Поэт, драматург и общественный деятель Юрий Поляков возражает: любая талантливая литература социально значимая.

— Это же не обязательно прямое социальное действие, но и опосредованное, связанное с эстетическим воспитанием, развитием вкуса, — подчеркнул писатель. — А какой-нибудь учебник по организации забастовки — это социально значимая или, напротив, подрывная литература?

Вице-президент книжного союза напомнил об уже существующих механизмах, аналоги которых позволят отнести произведение к общественно важной литературе.

Дай и издай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Социальная значимость определяется экспертами из разных сфер. Подобные экспертные советы не новость для книжной отрасли, думаю, их несложно будет собрать, — предположил Олег Новиков.

Впрочем, тут уже встает проблема иного рода — легитимности различных литературных союзов и объединений. Кто из них будет предлагать экспертов или иным образом участвовать в работе и по определению значимости, и по решению проблемы «профессиональности»?

— Надо сформировать ядро литературного сообщества, состоящее именно из профессионалов, людей талантливых и владеющих ремеслом, сейчас они буквально погребены под теми, для кого словесность — хобби или повод для выцыганивания грантов, — убежден Юрий Поляков. — По сути, сегодня мы повторяем схему конца 20-х — начала 30-х годов прошлого века, когда по просьбе литераторов, уставших от бесконечных, преследующих коммерческие цели объединений, был сформирован Союз писателей СССР.

Сегодня на роль такого объединения претендует Ассоциация писателей и издателей во главе с литератором и депутатом Сергеем Шаргуновым. Создана она совсем недавно, в 2020 году, но и Юрий Поляков, и Роман Сенчин, и Олег Новиков возлагают на нее надежды. Каковы будут реальные результаты ее деятельности — станет ясно позже. «Известия» не смогли связаться с Сергеем Шаргуновым и узнать его мнение о разрабатываемой программе.

Совет и советы

Вопрос о поддержке литераторов и издателей подняли на октябрьском Совете по культуре при президенте РФ Наталья Солженицына и Евгений Водолазкин.

— Маленькие издательства находят новых авторов, растят, раскручивают их, открывают новые темы, которые позже становятся актуальными, нужными и популярными, — отметила вдова нобелевского лауреата. — Именно небольшие издательства составляют бóльшую часть экологической системы издательского мира, и сейчас им очень трудно. Поддержать их можно, понятно, увеличив количество государственных грантов на подготовку научных изданий, интеллектуальных, гуманитарных, вообще важных книг для культуры страны.

Дай и издай Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Владимир Путин отреагировал позитивно, поручив замглавы своей администрации Сергею Кириенко «подумать на этот счет и доложить предложения». Встретила понимание у президента и просьба Евгения Водолазкина поддержать писателей, учредив писательские премии. «В принципе это тоже у нас практикуется, посмотрим повнимательнее, как это можно всё расширить и придать более значимый и ощутимый масштаб», — ответил глава государства.

В январе был опубликован список поручений администрации президента по итогам Совета по культуре, в их числе — разработать предложения «о поддержке лиц, осуществляющих профессиональную литературную деятельность, путем предоставления грантов, назначения стипендий либо присуждения премий» и «о поддержке издательств, специализирующихся на издании общественно значимой малотиражной и (или) малорентабельной литературы, путем предоставления грантов».

Ответственным лицом назначен Сергей Кириенко, срок установлен до 1 апреля.