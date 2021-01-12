От соцсетей — к книгам: почему французы увлеклись чтением

Во Франции вот уже несколько месяцев продолжается локдаун. Закрыты театры, музеи, культурные центры. На этом фоне поразительный иммунитет к COVID-19 демонстрируют книги. По данным Синдиката книжных магазинов, в 2020-м по сравнению с предыдущим годом их продажи сократились всего на 3,3%, а французы стали уделять чтению больше внимания, чем соцсетям. «Известия» изучили этот культурный феномен.

В отдельных отраслях книгоиздания даже наблюдается рост. На 14% возросли продажи комиксов и художественной литературы, включая полицейские романы и детективы. После двух карантинов удалось избежать наихудшего сценария, считают в синдикате. Полной неожиданностью стало то, что около трети французов стало больше читать, и примерно 85% населения выступило против даже временного закрытия книжных магазинов. Социологи объясняют это, в частности, тем, что французы на карантине устали от бесконечного сидения в соцсетях и возвращаются к традиционному чтиву. Больше читают классику — как французскую, так и европейскую, включая русскую.

— Сегодня уличные очереди выстраиваются не только в аптеки и в лаборатории для тестирования на вирус, но и к нам, — сказала «Известиям» продавщица книжной лавки Мари-Клер. — Для дистанцирования мы ограничиваем число покупателей. При этом не только продаем литературу, но и остаемся одним из немногих мест общения. Очень признательны нашим клиентам, которые покупают у нас в знак солидарности. Помогают нам и издатели.

Среди бестселлеров особое место занимает книга Эрве Ле Телье «Аномалия», которая в конце ноября минувшего года получила Гонкуровскую премию – 2020. Написанный в жанре фантастики роман уже разошелся тиражом в 820 тыс. экземпляров и среди гонкуровских лауреатов по тиражу вышел на второе место. Первое пока прочно удерживает роман Маргериты Дюрас «Любовник», изданный в 1986 году тиражом 1,6 млн экземпляров.

Серьезным конкурентом «Аномалии» может стать автобиографическая сага «Большая семья» юриста Камиллы Кушнер, дочери видного политика, бывшего министра иностранных дел Бернара Кушнера. Сенсационная и уже раскрученная в СМИ и соцсетях книга рассказывает подлинную историю о том, как 13-летний брат-близнец автора Виктор (имя изменено) в течение нескольких лет был жертвой сексуального насилия отчима — известного политолога Оливье Дюамеля.

Три десятилетия этот чудовищный скандал в благородном семействе держался в тайне родственниками. Против разоблачений выступала, в частности, мать Камиллы Кушнер, Эвлин Пизье, которая в молодые годы была подругой самого Фиделя Кастро. Несколько лет назад она покончила с собой.

«Я восхищен мужеством моей дочери Камиллы», — заявил бывший глава МИДа. Сразу после появления книги прокуратура возбудила дело против Оливье Дюамеля. Если суд признает его виновным, он может избежать заключения — срок давности этого преступление истек.

Неослабевающий интерес к чтению подтверждают муниципальные библиотеки, которых в Париже более 70.

— У нас по-прежнему много посетителей, — рассказала «Известиям» сотрудница библиотеки имени Марины Цветаевой Элен Сажюс. — Библиотеки все бесплатные. Среди них есть и такие, которые специализируются на кино, изобразительном искусстве, музыке, истории Парижа, садоводстве, туризме и даже на полицейских романах. В наших стенах проходят встречи с писателями, устраивают музыкальные вечера и концерты, организуют выставки.

Интерес к чтению подтверждает и рост цен на старые книги. В конце 2020 года в парижском аукционном доме «Друо» прошла пятая распродажа уникальной книжной коллекции предпринимателя и мецената Пьера Берже, основателя и главы Дома моды Ива Сен-Лорана. На этот раз наибольшим спросом пользовались прижизненные издания классиков, аннотированные авторами. Так, книга «О голоде» Льва Толстого во французском переводе ушла с молотка за €9,5 тыс., а «Саломея» Гюстава Флобера за €8,5 тыс.

В прошлом году аукционные продажи Франции сократились незначительно, хотя некоторые клиенты отложили продажи до лучших времен. «Друо» переходит на режим онлайн, создает новые платформы. Время от времени с молотка уходят экзотические лоты. Например, счастливым обладателем скелета тираннозавра рекс за три с лишним миллиона стал покупатель, пожелавший сохранить инкогнито. Некоторые верят, что скелет этого ископаемого может стать оберегом в годину испытаний, и за него не жалко никаких денег. Если они есть.

О том, как переносят пандемию другие культурные институции Франции, читайте в одном из ближайших номеров газеты.