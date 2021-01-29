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В РФ провели первую операцию с использованием технологий дополненной реальности

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Команда специалистов Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (ПСПбГМУ) провели первую в России операцию на органах шеи с использованием технологий дополненной реальности. Об этом «Известиям» рассказали в пятницу, 29 января, в пресс-службе учреждения.

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В ходе операции хирурги использовали приложение для очков дополненной реальности, разработанное специалистами научной группы профессора Владимира Иванова из Института прикладной математики и механики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и кафедрой челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ, возглавляемой проректором ПСПбГМУ, профессором Андреем Яременко.

Как отметили ученые, эти уникальные технологии сейчас бурно развиваются во всем мире. Первая в мире операция на позвоночнике с использованием технологий дополненной реальности была проведена в июле 2020 года в клинике Раша в США.

«Поэтому отрадно отметить, что благодаря плодотворному сотрудничеству Политеха и Первого медицинского университета в России эта технология появилась всего через полгода», — заявил руководитель проекта, профессор Высшей школы теоретической механики Института прикладной математики и механики СПбПУ Владимир Иванов.

Разработка позволяет на основе данных МРТ и КТ пациента построить голограмму внутреннего строения определенной зоны (черепа, позвоночника, шейного отдела и т.п.). С помощью технологий визуализации можно воспроизвести не только костные структуры, но и мягкие ткани, сосуды, доброкачественные и злокачественные опухоли.

Полученное изображение подается на очки дополненной реальности и с помощью маркерной системы жестко «привязывается» к телу пациента. Это дает хирургу возможность во время планирования операции и в ходе ее проведения видеть пациента буквально насквозь, что уменьшает необходимость вмешательства.

«В хирургии важна точность, поэтому был разработан уникальный подход для достоверного позиционирования 3D-модели анатомических структур и визуализации их в дополненной реальности. В связи с тем, что шея и голова очень подвижны, было решено их зафиксировать с помощью маски-каркаса, которая была изготовлена индивидуально для пациента. В этой же маске пациенту делалось КТ с контрастированием, на основе которого и создавалась 3D-модель. Это позволило точно соотнести положение головы и шеи пациента во время томографии и операции», — рассказал ведущий разработчик метода Сергей Стрелков.

Руководил операцией по удалению рецидива срединной кисты шеи со свищом бригада хирургов под руководством профессора Николая Калакуцкого.

«Новая технология позволяет во время операции четко визуализировать всю зону хирургического вмешательства, видеть образования и сосуды, что в значительной степени уменьшает травматичность вмешательств и снижает риск развития осложнений во время операции и после ее выполнения. Внедрение новой технологии в клиническую практику непременно улучшит диагностику заболеваний и планирование операций», — указал он.

По словам, Калакуцкого, научному и медицинскому сообществу предстоит большая работа, направленная на формулирование показаний и отработку техники использования нового направления в лечении пациентов с различными заболеваниями.

Интерес к технологии уже проявляют ведущие медицинские центры России. На ближайшее время запланировано проведение операции по удалению опухоли головного мозга в Национальном исследовательском медицинском центре им. В.А. Алмазова. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности и с Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера.

Разработчики надеются, что в ближайшем будущем доступ к данным технологиям получит широкая сеть медицинских клиник России.

25 января стало известно, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске успешно удалили пациентке огромную опухоль головного мозга. Операция продолжалась больше пяти часов с использованием компьютерной навигационной системы (нейронавигации).

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